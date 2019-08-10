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«В кадр не прорваться»: Кожевникова показала отпускное фото с сыновьями

Звезда «Универа» и многодетная мать отдыхает семьей в испанской Марбелье.

«В кадр не прорваться»: Кожевникова показала отпускное фото с сыновьями
Мария Кожевникова/instagram.com/mkozhevnikova/

Похоже, что курорт Марбелья в Испании пользуется популярностью у российских селебрити. Приезжать сюда они предпочитают семьями. Всего несколько дней назад город покинула Виктория Боня, которая отдыхала здесь с дочерью Анджелиной. И вот на песчаных пляжах Марбельи уже замечена Мария Кожевникова с тремя сыновьями.

Артистка сразу же отметилась в Instagram появлением новых пляжных фото. Правда, на них с трудом можно разглядеть Марию. Зато хорошо видно двух старших сыновей – пятилетнего Ивана и четырехлетнего Максима, которые похожи друг на друга, словно близнецы.

Мария шутливо подписала фотографию: «Когда уже нет места. Даже опытная актриса не может прорваться в кадр».

В комментариях подписчики не преминули уточнить у артистки, на какой сцене ее можно увидеть. Кожевникова ответила, что сейчас ей не до ролей – сыновья отнимают слишком много времени.

Напомним, все трое мальчиков появились у Марии в союзе с бизнесменом Евгением Васильевым. Младшенький Вася не попал в кадр, ему всего 2 годика, но он тоже отправился с мамой в путешествие. Видео, как малыш радуется полету, многодетная мама выложила в свой Instagram.

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«В кадр не прорваться»: Кожевникова показала отпускное фото с сыновьями
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