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Цыганов обнародовал снимок со съемок фильма про Цоя

Актер исполнит роль водителя автобуса.

Цыганов обнародовал снимок со съемок фильма про Цоя
Евгений Цыганов снимается в фильме Алексея Учителя. Фото: Борис Кудрявов/EG.RU

Евгений Цыганов приоткрыл завесу тайны со съемок нового кинопроекта режиссера Алексея Учителя, посвященного Виктору Цою. 40-летний артист опубликовал черно-белую фотографию в Instagram. В кадре Учитель и пожилой актер расположились в автобусе и о чем-то оживленно беседуют. Цыганов закрыл комментарии к посту и оставил снимок без подписи.

Напомним, съемки фильма Алексея Учителя о рок-звезде, советской легенде Викторе Цоя , начались в июле. В картине задействован звездный актерский состав. В фильме мы увидим Марьяну Спивак, Паулину Андрееву, Игоря Верника. Евгению Цыганову досталась одна из главных ролей – артист сыграет водителя, который был за рулем злополучного автобуса, в который врезался лидер группы «Кино».

Несмотря на то, что фильм посвящен Цою, в картине его показывать не будут. Сюжет будет построен вокруг переживаний водителя, который сильно переживает смерть артиста и винит себя в случившемся.

Напомним, ранее Евгений Цыганов поделился снимком трехлетнего сына, которого ему родила актриса Юлия Снигирь. Правда артист показал ребенка поклонникам со спины, а также ограничил возможность комментирования публикации.

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Алексей УчительВиктор ЦойЕвгений Цыгановновый фильмпервые фото

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Цыганов обнародовал снимок со съемок фильма про Цоя
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