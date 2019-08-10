Цыганов обнародовал снимок со съемок фильма про Цоя

Евгений Цыганов приоткрыл завесу тайны со съемок нового кинопроекта режиссера Алексея Учителя, посвященного Виктору Цою. 40-летний артист опубликовал черно-белую фотографию в Instagram. В кадре Учитель и пожилой актер расположились в автобусе и о чем-то оживленно беседуют. Цыганов закрыл комментарии к посту и оставил снимок без подписи.

Напомним, съемки фильма Алексея Учителя о рок-звезде, советской легенде Викторе Цоя , начались в июле. В картине задействован звездный актерский состав. В фильме мы увидим Марьяну Спивак, Паулину Андрееву, Игоря Верника. Евгению Цыганову досталась одна из главных ролей – артист сыграет водителя, который был за рулем злополучного автобуса, в который врезался лидер группы «Кино».

Несмотря на то, что фильм посвящен Цою, в картине его показывать не будут. Сюжет будет построен вокруг переживаний водителя, который сильно переживает смерть артиста и винит себя в случившемся.

Напомним, ранее Евгений Цыганов поделился снимком трехлетнего сына, которого ему родила актриса Юлия Снигирь. Правда артист показал ребенка поклонникам со спины, а также ограничил возможность комментирования публикации.