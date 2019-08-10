Джейми Дорнан исполнит роль врача-социопата в сериале «Доктор смерть»

Британский актер Джейми Дорнан заключил договор с со стриминговым сервисом USP, который объявил о начале съемок сериала «Доктор смерть». Звезда сериала «50 оттенков серого» сыграет роль врача-нейрохирурга. По сюжету харизматичный Кристофер Данч (Джейми Дорнан) подает большие надежды и считается талантливым доктором. Однако в какой-то момент все меняется. И в операционной разворачивается настоящая трагедия. Пациенты, которым оказывает помощь герой Дорнана, либо умирают, либо остаются покалеченными на всю жизнь.

Постепенно жертв становится так много, что два других хирурга – персонажи, которых играют Алек Болдуин и Кристиан Слейтер – принимают решение остановить врача-убийцу.

Герой Болдуина играет Роберта Хендерсона, тихого, рассудительного нейрохирурга, который искренне верит как в систему, благодаря которой он поднялся по служебной лестнице, так и в то, что важных делах не следует торопиться. Слэйтер выступит в роли сосудистого хирурга Рэндалла Кирби, который дерзок и импульсивен, но в тоже время честен и готов отстаивать права пациентов.

Исполнительным продюсером драматического сериала о докторе-убийце, игнорирующим клятву Гиппократа, является Патрик Макманус (телесериал «Хэппи»). Студия USP будет продвигать сериал на потоковых платформах.