Николаев тосковал по отдыхающей в Сочи Проскуряковой

36-летняя Юлия Проскурякова провела августовские каникулы в Краснодарском крае. Примечательно, что в отпуск знаменитость отправилась вместе с подругами, оставив мужа на хозяйстве. Сам Игорь Николаев отпустил возлюбленную в Сочи. Тогда композитор и не представлял, что будет так сильно скучать по супруге.

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Пока Юлия загорала на местных пляжах, жалуясь на гальку — певец нянчился с трехлетней Вероникой. Дочку возлюбленная композитора доверила заботам своей второй половинки. Николаев добросовестно выполнял все свои обязанности по дому и даже ходил на совместные велопрогулки с малышкой. Композитор не скрывает: за это короткое время он успел истосковаться по супруге и с нетерпением ожидал ее возвращения домой.

«Сегодня наконец-то прилетает наша @uliaveronika!! Мы с Никушей соскучились, ждем», — отметил певец.

За время отпуска Проскурякова успела побывать и в Абхазии. На личной страничке в Instagram знаменитость делилась фотоотчётом своего путешествия. По словам певицы, она побывала в прекрасном и гостеприимном местечке, насладившись домашним абхазским вином.