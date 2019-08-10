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Николаев тосковал по отдыхающей в Сочи Проскуряковой

Композитор с нетерпением ожидал возвращения возлюбленной домой.

Николаев тосковал по отдыхающей в Сочи Проскуряковой
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Юлия Проскурякова провела августовские каникулы в Краснодарском крае. Примечательно, что в отпуск знаменитость отправилась вместе с подругами, оставив мужа на хозяйстве. Сам Игорь Николаев отпустил возлюбленную в Сочи. Тогда композитор и не представлял, что будет так сильно скучать по супруге.

Пока Юлия загорала на местных пляжах, жалуясь на гальку — певец нянчился с трехлетней Вероникой. Дочку возлюбленная композитора доверила заботам своей второй половинки. Николаев добросовестно выполнял все свои обязанности по дому и даже ходил на совместные велопрогулки с малышкой. Композитор не скрывает: за это короткое время он успел истосковаться по супруге и с нетерпением ожидал ее возвращения домой.

Юлия Проскурякова побывала в Абхазии (Фото: Instagram.com/uliaveronika)

«Сегодня наконец-то прилетает наша @uliaveronika!! Мы с Никушей соскучились, ждем», — отметил певец.

За время отпуска Проскурякова успела побывать и в Абхазии. На личной страничке в Instagram знаменитость делилась фотоотчётом своего путешествия. По словам певицы, она побывала в прекрасном и гостеприимном местечке, насладившись домашним абхазским вином.

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Звездные детиИгорь НиколаевЮлия Проскурякова

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Николаев тосковал по отдыхающей в Сочи Проскуряковой
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