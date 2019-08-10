НОВОСТИ

У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер

Причиной ее гибели стал менингококковый сепсис. При таком заболевании крайне высокая смертность.

У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Алла Вербер Фото: globallookpress.com

Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер. Она отдыхала в Италии, в момент ее состояние резко ухудшилось. Бизнесвумен экстренно госпитализировали. Израильские врачи оперативно вылетели в Италию. Но помочь знаменитости, к несчастью, не удалось.

В последние дни озвучивали несколько версий о причине смерти Вербер. Команда фэшн-директора решила поставить точку в этом вопросе.

Вербер стала жертвой менингококкового сепсиса. Об этом заболевании порталу Teleprogramma.pro подробнее рассказал кандидат медицинских наук, директор «НИЦ по Профилактике и Лечению Вирусных Инфекций», врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

По его словам, при таком недуге крайне высокая смертность. Если обращаться к статистике, то процент выживаемости пациентов с этим заболеванием равен почти нулю. Врач отметил, что болезнь может протекать по-разному. Есть случаи, когда она развивается молниеносно, минуя разные этапы (это, видимо, и произошло с Вербер).

«Менингококковая инфекция относится к числу коварных, помимо менингита развивается поражение внутренних органов. Выживаемость при таком течении заболевания стремится к нулю», — добавляет инфекционист.

Еще одна причина быстрого развития заболевания – низкий иммунитет. В окружении Аллы не раз говорили, что восемь лет назад у нее нашли рак крови. За годы ей удалось усмирить болезнь. Но постоянные химиотерапии подорвали ее здоровье. Более того, Вербер в 2019-м работала с пневмонией.

Напомним, похороны состоятся 14 августа в городе Торонто. Туда в свое время переехали ее родители.

Портал Teleprogramma.pro выражает соболезнования семье Аллы Вербер.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ВерберАлла Вербер умерлаболезньпричина смертиСмерть Аллы Вербер

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Интересно?
Поделись с друзьями: