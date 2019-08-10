Брутальность и щетина: Узерли показала себя в образе мужчины

35-летняя Мерьем Узерли поэкспериментировала с внешностью, обработав свое фото в одном из приложений на смартфоне. В Stories знаменитость опубликовала свежий кадр, показав поклонникам, как бы она выглядела в образе мужчины. Актриса из сериала «Великолепный век» после ретуши приобрела брутальный вид: у Мерьем появилась короткая стрижка и щетина. Брови девушки стали более кустистыми и густыми, нос — широким, а подбородок мужественно квадратным. При этом Узерли сохранила свои отличительные черты лица — скулы и пухлые губы.

К слову, ранее со своей внешностью экспериментировали российские знаменитости. Так, Кристина Асмус, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Агата Муцениеце, Виктория Боня, Владимир Пресняков-младший, Андрей Малахов — присоединились к звездному фоточелленджу, искусственно «состарив» свои снимки с помощью приложения на смартфоне. Вместе со старческими морщинами они приобрели седину.

В свою очередь, шоумен Максим Галкин, впрочем, как и актриса Ирина Безрукова, наоборот решили «омолодить» себя на фото, избавившись от мелких мимических морщинок.