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Брутальность и щетина: Узерли показала себя в образе мужчины

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» решила поэкспериментировать с внешностью, оценив специальное приложение на смартфоне.

Брутальность и щетина: Узерли показала себя в образе мужчины
Мерьем Узерли (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Мерьем Узерли поэкспериментировала с внешностью, обработав свое фото в одном из приложений на смартфоне. В Stories знаменитость опубликовала свежий кадр, показав поклонникам, как бы она выглядела в образе мужчины. Актриса из сериала «Великолепный век» после ретуши приобрела брутальный вид: у Мерьем появилась короткая стрижка и щетина. Брови девушки стали более кустистыми и густыми, нос — широким, а подбородок мужественно квадратным. При этом Узерли сохранила свои отличительные черты лица — скулы и пухлые губы.

Мерьем Узерли показала, как выглядела бы мужчиной (Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem)

К слову, ранее со своей внешностью экспериментировали российские знаменитости. Так, Кристина Асмус, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Агата Муцениеце, Виктория Боня, Владимир Пресняков-младший, Андрей Малахов — присоединились к звездному фоточелленджу, искусственно «состарив» свои снимки с помощью приложения на смартфоне. Вместе со старческими морщинами они приобрели седину.

В свою очередь, шоумен Максим Галкин, впрочем, как и актриса Ирина Безрукова, наоборот решили «омолодить» себя на фото, избавившись от мелких мимических морщинок.

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Мерьем Узерлисериал «Великолепный век»Халит Эргенч

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Брутальность и щетина: Узерли показала себя в образе мужчины
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