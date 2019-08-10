Военную драму с Владимиром Машковым номинировали на международную премию

Картину Карена Оганесяна под названием «Медное солнце» номинировали на престижную международную премию Content Innovation Awards. Об этом сообщила кинокомпания «Карго» в своем официальном аккаунте в Instagram.

больше по теме Владимир Машков рассказал о своем актерском страхе Это была роль волка в пионерском лагере.

Награды вручают за развитие телевизионного искусства. Имена победителей будут известны лишь в октябре. Торжественная церемония состоится в Каннах.

Главную роль в военной драме сыграл актер Владимир Машков. В ленте он перевоплотился в дирижера военного оркестра. Только герою пришлось заниматься не только музыкой, но и противостоять боевикам.

Многосерийный фильм вышел на широкие экраны еще в конце прошлого года – на канале НТВ. Стоит отметить, что номинантом названной премии стал еще один отечественный фильм. Только на этот раз речь идет о документальной картине – работе Елизаветы Листовой «Северный морской путь». В ней рассказывается о первопроходцах Арктики.

Напомним, в 2018-м Владимир Машков заявил, что вынужден уйти из большого кино, чем вызвал массу вопросов. Ему пришлось принять такое решение из-за серьезной нагрузки. После смерти Олега Табакова художественным руководителем столичного театра «Табакерка» стал Машков.

Но, по словам звезды фильма «Миллиард», как только работа в студии будет отлажена, актер, возможно, и примет по-настоящему интересное предложение.

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