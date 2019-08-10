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Как подросток: 60-летняя Мадонна показала, что любит носить на репетициях

Александр Рогов мечтает поработать с певицей и подобрать для нее стиль в соответствии с возрастом.

Как подросток: 60-летняя Мадонна показала, что любит носить на репетициях
Мадонна /globallookpress.com

16 августа американской поп-звезде Мадонне исполнится 61 год, а она по-прежнему предпочитает выглядеть как подросток. В своем Instagram певица показала, в чем она появляется на репетициях.

На фотографиях и видео, которые певица выложила в Сеть, она предстает в коротких шортах, колготках в сетку и ботинках на шнуровке. На одном из снимков певица одета в толстовку Gucci. Волосы поп-дива заплетает в две девичьи косички.

Мадонна на репетиции. Фото
Мадонна на репетиции/instagram.com/p/B06rk3XhQr_/

Ранее образ певицы раскритиковал российский стилист и телеведущий Александр Рогов. Он заявил, что Мадонна должна уже отказаться от «трэшевого» подросткового образа и наконец-то достойно встретить свой возраст.

Напомним, певица воспитывает шестерых детей: 22-летнюю Лурдес, 18-летнего Рокко, 13-летних Дэвида и Мерси, а также 6-летних близнецов Эстер и Стеллу. Родные – двое старших детей, четверо остальных – приемные.

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Как подросток: 60-летняя Мадонна показала, что любит носить на репетициях
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