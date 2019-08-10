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Ретро-стиль: Климова примерила для съемок бархатное платье

Экс-супруга Гелы Месхи снимается в четвертом сезоне ленты «По законам военного времени».

Ретро-стиль: Климова примерила для съемок бархатное платье
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Екатерина Климова приступила к съемкам в четвертом сезоне ленты «По законам военного времени». На личной страничке в Instagram экс-супруга Гелы Месхи поделилась свежими кадрами, представ перед объективом фотокамеры в ретро-образе. Костюмеры и стилисты на площадке подобрали для актрисы алое бархатное платье, туфельки с застежкой на лодыжке и черный берет.

В микроблоге Климова разместила фото в полный рост, выбрав в качестве локации деревянную лакированную лестницу. Также знаменитость опубликовала снимок, дополнив свой образ алой помадой и беретом. После развода с Гелой Месхи актриса устроила небольшой перерыв в съемках. Вместе с 17-летней дочкой Елизаветой она наведалась в Санкт-Петербург, побывав на свадьбе близких друзей. Кроме того, Екатерина повидалась с бывшим мужем, ювелиром Ильей Хорошиловой, и ее нынешней возлюбленной Еленой Бирюковой. По возвращении домой Климова с головой погрузилась в съемочный процесс.

Несмотря на плотный репетиционный график, актриса старается уделять внимание младшим детям. Так, Екатерина отдала трехлетнюю дочь Беллу от Гелы Месхи в секцию плавания. Сама Климова тщательно следит за своим здоровьем и спортивной формой, посещая тренажерный зал.

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Тэги:

Гела МесхиЕкатерина КлимоваЗвездные детиИгорь Петренко

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Ретро-стиль: Климова примерила для съемок бархатное платье
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