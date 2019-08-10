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Алана Мамаева решила спасти от ампутации «Руки-базуки» Терешина

Супруга известного футболиста заявила, что многие врачи отказываются помогать молодому человеку.

Алана Мамаева решила спасти от ампутации «Руки-базуки» Терешина
Алана Мамаева хочет помочь Терешину сохранить руки/globallookpress.com

Супруга футболиста Павла Мамаева, который сейчас отбывает срок в колонии, Алана в Instagram бросила клич о помощи. Она хочет спасти от ампутации «Руки-базуки» Кирилла Терешина. Молодому человеку, который колол в бицепсы синтол, нужна срочная медицинская помощь.

«Попробуем помочь этому парню восстановить прежние руки! К сожалению, многие врачи отказались от него, но я уверена, что смогу найти ему хирурга, который возьмётся за эту сложную операцию!» — заявила Алана Мамаева.

Отметим, что не так давно Кирилл Терешин ходил по различным ток-шоу. Он рассказывал, что ему прекрасно живется с его руками. На проблемы со здоровьем молодой человек не жаловался. Но сейчас картина, судя по всему, изменилась.

Добавим, что Кирилл Терешин собирался сыграть в картине «Брат-3» шоумена Стаса Барецкого. Правда, когда начнутся съемки этой скандальной ленты пока неизвестно.

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Алана МамаеваКирилл ТерешинПавел Мамаев

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Алана Мамаева решила спасти от ампутации «Руки-базуки» Терешина
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