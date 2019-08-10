Стриженова трогательно поздравила старшую дочь с годовщиной свадьбы

Старшая дочь ведущей Первого канала Екатерины Стриженовой – Анастасия– отметила годовщину свадьбы с финансистом Петром Грищенко. Со дня бракосочетания прошло шесть лет. В честь этого события 31-летняя Анастасия опубликовала архивное свадебное фото с супругом и призналась ему в любви.

«Однажды 6 лет назад, я тебя люблю мой Пе», – написала дочь телеведущей в профиле Instagram.

Екатерина Стриженова поздравила пару в комментариях, пожелав супругам дальнейшей счастливой совместной жизни.

«Мои дорогие и любимые, Настя и Петя! Могу с уверенностью сказать, что вы – уже одно целое…берегите друг друга!!!», – поздравила телеведущая старшую дочь.

Напомним, у Екатерины и Александра Стриженовых две дочери. Младшая 18-летняя Александра – студентка МГУ. В 2018 году 51-летняя звезда впервые стала бабушкой. Ребенка родила старшая дочь Анастасия, мальчика назвала Петром. Анастасия с мужем живет в Нью-Йорке, но часто навещает родителей, приезжая в Москву. Девушка признавалась, что счастлива, что у нее есть такая дружная семья.