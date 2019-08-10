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Вдова Доренко обнародовала архивные свадебные фото

По ее словам, церемония в ЗАГСе получилась спонтанной.

Вдова Доренко обнародовала архивные свадебные фото
Журналист Сергей Доренко Фото: globallookpress.com

Вдова Сергея Доренко Юлия накануне рассказала поклонникам в блоге об одном из самых важных моментов в ее жизни – свадьбе. Шесть лет назад она и покойной журналист расписались в столичном ЗАГСе.

Причем, пара тогда не планировала становиться мужем и женой. Они лишь хотели подать заявление. Но сотрудники ЗАГСа предложили расписаться им в тот же день, влюбленные возражать не стали.

Юлия отметила, что тогда она и Сергей были максимально просто одеты, и их окружали женихи и невесты в нарядных платьях и костюмах. Однако это вовсе не испортило волшебный момент.

«Мы были уверены, что нас распишут где-то в сентябре, как обычно это бывает. А нам сказали: «Так у вас двое детей! Хотите — сегодня распишем?». Мы переглянулись: “Хотим!”. Так, неожиданно, мы прошли через всю эту процедуру с клятвами и обещаниями», — поделилась воспоминаниями с подписчиками Юлия Доренко.

Только спустя месяц молодожены устроили большое торжество, где собрали всех близких и друзей.

Напомним, журналист Сергей Доренко погиб в начале мая в Москве. Он попал в аварию, когда ехал на байке. Причиной гибели стал разрыв аневризмы. По словам генерального директора радио «Говорит Москва», Доренко знал о своем диагнозе.

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доренкоСергей ДоренкоУмер Сергей ДоренкоЮлия Доренко

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Вдова Доренко обнародовала архивные свадебные фото
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