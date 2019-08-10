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Сидящую на жесткой диете Волочкову, накормила поклонница

Балерина призналась перед подписчиками, что в отпуске практически голодает.

Сидящую на жесткой диете Волочкову, накормила поклонница
Анастасия Волочкова /globallookpress.com

Анастасия Волочкова продолжает свой отдых в Греции, однако полным релаксом его назвать сложно. Балерина регулярно репетирует в пуантах и даже дает короткие концерты отдыхающим. Не расслабляется королева шпагата и в питании.

В своем блоге она призналась, что практически голодает, а все для того, чтобы оставаться в форме. Основной ее рацион составляют салатные листья, которые иногда она поджаривает на сковороде.

Один раз артистка поделилась с подписчиками рецептом отпускного завтрака, от которого вообще отказалась в Греции. Ее утренний рацион составила баклажанная икра, пара вареных яиц и все те же листья салата. Кстати, пищу балерина давно не солит. Вместо этого приправляет ее красным перцем для усиления функций пищеварения.

И даже на кулинарном мастер-классе в Греции, куда ее пригласили друзья, Волочкова смогла отказаться от гастрономических изысков. Все, что заметили у нее в тарелке – это несколько кусочков огурца.

Поклонники Волочковой, узнав, что она практически голодает на отдыхе, подарили ей горсть винограда, встретив на пляже. Балерина с благодарностью приняла фрукты и съела их, поблагодарив кормильцев в своем Instagram.

Анастасия Волочкова. Фото
Анастасия Волочкова/instagram.com/volochkova_art/?hl=ru
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Сидящую на жесткой диете Волочкову, накормила поклонница
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