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«Кузя» из «Универа» прослезился, вспомнив школу

Виталий Гогунский вместе с дочерью снимается в клипе про школьные годы.

«Кузя» из «Универа» прослезился, вспомнив школу
Виталий Гогунский снимается в клипе про школу. Фото: instagram.com/gogunskv/

41-летнего Виталия Гогунского охватила ностальгия по школьной поре. Об этом он рассказал в своем микроблоге. По словам звезды сериала «Универ», он пережил сильные чувства, снимаясь в клипе про школу вместе с дочерью Миланой. Артист признался, что впервые во время работы над роликом клипа заплакал.

«Первый раз во время съемок клипа навернулись слезы на глаза! Школа – это прекрасные воспоминания!» – написал Гогунский в микроблоге.

По словам артиста, он всегда с особым волнением шел на 1 сентября. Порой изменения, которые происходили с его одноклассниками за лето, его сильно удивляли.

Напомним, ранее звезда сериала «Универ» рассказал, что провел выходной с семьей. Многие поклонники актера предположили, что знаменитость помирился с женой, с которой уже дважды разводился. Сам артист предпочитает не комментировать личную жизнь, предоставляя фанатам возможность додумывать, что же на самом деле происходит у него в семье.

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Тэги:

Виталий ГогунскийЛичная жизньслёзыШкола

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«Кузя» из «Универа» прослезился, вспомнив школу
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