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Снимок молодых Цекало и Лолиты с дочкой появился в Сети

Фотография сделала в конце девяностых годов.

Снимок молодых Цекало и Лолиты с дочкой появился в Сети
Лолита и Цекало долгие годы были счастливы/globallookpress.com

На фанатской страничке певицы Лолиты появилась архивная фотография, которая, судя по всему, была сделана в далеком 1998 году. Именно тогда у яркой исполнительницы на свет появилась единственная дочь Ева.

Александр Цекало. Фото
Цекало прожил с Лолитой 12 лет/globallookpress.com

На фотографии можно увидеть крохотного ребенка, которого держит на руках Лолита. Рядом с ней в маске стоит Александр Цекало. «Малышка Ева», — гласит подпись под снимком.

Отметим, что отцом Евы является не Александр Цекало. Певица родила девочку от другого мужчины. При этом вскоре после рождения ребенка в 1998 году Цекало и Лолита расписались. Это было сделано с целью оформить на продюсера и музыканта дочь исполнительницы. Правда, брак Лолита и Цекало просуществовал всего два года. Уже в двухтысячном году они объявили о разводе. Дочь певицы живет с бабушкой на Украине.

Отметим, что недавно стало известно, что Лолита рассталась со своим пятым мужем тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. При этом семейная пара на развод пока не подала. Что касается Цекало, то он сейчас живет с художницей Дариной Эрвин. Не так давно они сыграли свадьбу. Девушка на тридцать лет младше продюсера. Недавно в Сети поползли слухи, что Эрвин беременна. Сама она пока не комментировала данную информацию.

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Александр ЦекалоДарина ЭрвинДмитрий ИвановЛолита

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Снимок молодых Цекало и Лолиты с дочкой появился в Сети
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