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Стали известны самые популярные фамилии в России

По словам ученого, список остается неизменным долгое время.

Стали известны самые популярные фамилии в России
Фото: globallookpress.com

Исследователи назвали четыре самые популярные в России фамилии. Из года в год список не меняется, сюрпризов не было и в этот раз: Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.

В отдельном регионе ситуация может быть иной. К примеру, в столице Урала, Екатеринбурге, чаще встречаются люди с фамилией Кузнецов, Ивановых там проживает меньше, пишет «РГ» со ссылкой на председателя Археографической комиссии Уральского отделения РАН Алексея Мосина.

Если говорить о стране в целом, то пальма первенства у Смирновых. Ученый отметил, что на распространение фамилий влияют несколько факторов, больше всего два – миграционные и исторические процессы.

Отметим, тенденции по выбору имен меняются куда быстрее. Спровоцировать волну популярности может многое, даже сериал. Так, поклонники культовой саги «Игра престолов» стали давать своим детям имена персонажей картины. Самыми популярными стали два – Арья и Кхалиси.

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Стали известны самые популярные фамилии в России
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