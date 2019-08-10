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Собчак почтила память отца в день его рождения

Анатолию Собчаку 10 августа могло бы исполнится 82 года.

Собчак почтила память отца в день его рождения
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Ксения Собчак, как известно, выросла в непростой семье. Ее отец Анатолий Собчак был первым мэром Санкт-Петербурга. Он скончался 19 лет назад в гостинице. Ходили слухи, что его смерть могла быть насильственной, но вскрытие показало, что у мужчины была острая сердечная недостаточность. 10 августа родителю светской львицы могло бы исполнится 82 года. Ксения решила почтить память отца, посвятив ему пост в соцсети.

Она разместила фото перевернутого черного дерева и решила напомнить о заслугах Анатолия Александровича.

«Сегодня очень важный для меня день. День рождения моего папы. Человека, который в числе прочего, писал конституцию нашей страны», — написала телеведущая. «Приведу здесь любимую фразу моего папы, из далекого 91 года: „Нельзя позволить чтобы правоохранительные органы стали правохоронительными“. Прошли десятилетия, а фраза эта актуальна и сейчас», — добавила она.

Многие поклонники блондинки тоже почтили память известного политического деятеля. «Вечная Память! Бесконечное спасибо за тебя!», «У меня сегодня тоже день рождения. 10 августа рождаются самые умные, талантливые и просто прекрасные люди», «Светлая ему память», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что с мамой Людмилой Нарусовой у Собчак непростые отношения. При этом они видятся время о времени и обсуждают последние новости. Правда, в этом году в жизни телеведущей произошло много событий. Она пережила развод с Максимом Виторганом и уже активно развивает отношения с режиссером Константином Богомоловым. Ходят слухи, они даже готовятся сыграть свадьбу в сентябре этого года. Именно на личной жизни пока решила сконцентрироваться светская львица.

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Анатолий Собчакзвездные семьиКсения Собчакпамять об отце

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Собчак почтила память отца в день его рождения
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