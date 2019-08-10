«Мистер Нокаут»: Безруков сыграет тренера в драме Михалкова

Актер поделился видео со съемочной площадки в Instagram.

Сергей Безруков приступил к съемкам фильма, посвященного Олимпиаде 1964 года. Об этом он рассказал в своем аккаунте Instagram. 45-летний артист продемонстрировал костюм, который носили члены советской делегации. Безруков посетовал на плохую погоду, порадовавшись, что работает в помещении.

«Олимпиада-64… Красивая форма, да? «Мистер Нокаут» в процессе», – написал актер в мироблоге.

Режиссером картины стал Артем Михалков – сын знаменитого режиссера Никиты Михалкова. Лента расскажет о легендарном российском спортсмене, боксере Валерии Попенченко, который завоевал золотую медаль на Олимпийских Играх 1964 года. Попенченко был единственным советским спортсменом, которому удалость стать обладателем Кубка Вэла Баркера. Погиб в возрасте 37 лет при загадочных обстоятельствах – упал в лестничный пролет.

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Фильм носит рабочее название «Мистер Нокаут», сценарий картины написан братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми.

Сергею Безрукову предстоит сыграть тренера, а главная роль в спортивной драме досталась звезде фильма «Последний богатырь» Виктору Хориняку.

На большие экраны картина выйдет в 2020 году.