НОВОСТИ

«Столько бездарей появилось»: Пенкин охарактеризовал современную эстраду

По словам музыканта, у многих артистов слишком много тщеславия.

«Столько бездарей появилось»: Пенкин охарактеризовал современную эстраду
Пенкин не в восторге от современной эстрады/globallookpress.com

Музыкант Сергей Пенкин заявил, что ни на одном музыкальном фестивале зрители этим летом его не увидят. Его просто туда не приглашают, а он в свою очередь и не расстраивается. Как считает певец, на фестивалях выступает местечковая тусовка, в которой ему не место. Ему тусоваться некогда. Многим исполнителям, как он считает, нужно светиться, чтобы их заметили. У молодых певцов появилось тщеславие. Пенкин считает это большим грехом.

Сергей Пенкин. Фото
Пенкину не нравятся современные звезды/globallookpress.com

Как уверяет музыкант, российская эстрада сейчас находится не на хорошем уровне. Сам он сейчас сосредоточен на сольных выступлениях. Ни на телевидении, ни на радио его нельзя увидеть.

«Столько бездарей появилось на сцене, которые не дают другим талантливым людям пробиваться. Посмотрите, сколько поющих развелось? Все поют! И ведь они даже не стыдятся на сцену выходить. Некоторые ужасно поют и все равно выступают!» — заявил Сергей Пенкин.

Артист считает, что сегодня на сцену выходят люди без музыкального образования. Он заявил, что это то же самое, что прийти на прием к врачу-хирургу, у которого нет медицинского образования.

Не любит Пенкин и новое веяние в шоу-бизнесе – рэп. Он считает, что такие стихи, ни о чем не говорят. При этом он отметил, что многие артисты просто гонятся за модой. Каждый, как он заметил, считает своим долгом прочитать рэп. Музыкант выразил уверенность, что рано или поздно люди одумаются и будут слушать нормальную музыку, сообщает «Собеседник».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

музыкальный фестивальСергей ПенкинСовременная эстрада

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Столько бездарей появилось»: Пенкин охарактеризовал современную эстраду
Интересно?
Поделись с друзьями: