«Столько бездарей появилось»: Пенкин охарактеризовал современную эстраду

Музыкант Сергей Пенкин заявил, что ни на одном музыкальном фестивале зрители этим летом его не увидят. Его просто туда не приглашают, а он в свою очередь и не расстраивается. Как считает певец, на фестивалях выступает местечковая тусовка, в которой ему не место. Ему тусоваться некогда. Многим исполнителям, как он считает, нужно светиться, чтобы их заметили. У молодых певцов появилось тщеславие. Пенкин считает это большим грехом.

Как уверяет музыкант, российская эстрада сейчас находится не на хорошем уровне. Сам он сейчас сосредоточен на сольных выступлениях. Ни на телевидении, ни на радио его нельзя увидеть.

больше по теме Гоген Солнцев обвинил Сергея Пенкина в пении под фонограмму Артист на провокацию никак не отреагировал.

«Столько бездарей появилось на сцене, которые не дают другим талантливым людям пробиваться. Посмотрите, сколько поющих развелось? Все поют! И ведь они даже не стыдятся на сцену выходить. Некоторые ужасно поют и все равно выступают!» — заявил Сергей Пенкин.

Артист считает, что сегодня на сцену выходят люди без музыкального образования. Он заявил, что это то же самое, что прийти на прием к врачу-хирургу, у которого нет медицинского образования.

Не любит Пенкин и новое веяние в шоу-бизнесе – рэп. Он считает, что такие стихи, ни о чем не говорят. При этом он отметил, что многие артисты просто гонятся за модой. Каждый, как он заметил, считает своим долгом прочитать рэп. Музыкант выразил уверенность, что рано или поздно люди одумаются и будут слушать нормальную музыку, сообщает «Собеседник».