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Алена Хмельницкая рассказала о своих способах сохранения красоты

Актриса придерживается особой диеты и поднимает себе настроение с помощью улыбки.

Алена Хмельницкая рассказала о своих способах сохранения красоты
Алена Хмельницкая /globallookpress.com

48-летняя звезда кино и телевидения Алена Хмельницкая рассказала поклонникам в Instagram, как ей удается выглядеть моложе своих лет. Держаться в форме актрисе помогает умеренное питание и занятия йогой. Также она отметила, что обладает хорошей генетикой.

Ранее артистка признавалась, что сидит на диетах практически с 14 лет, постоянно находясь в полуголодном состоянии. По словам звезды, если она начинает питаться обычно, как все люди, ее тело моментально расползается. Пищу Хмельницкая принимает маленькими порциями и практически не ест сладкого и мучного. Впрочем, если очень хочется, известность позволяет себе немного запретных продуктов.

Алена Хмельницкая. Фото
Алена Хмельницкая/instagram.com/alxmel/?hl=ru

Другой секрет ее очарования – это улыбка. По словам звезды, она, как и любой человек иногда испытывает приступы уныния. Чтобы не поддаваться им, Алена Хмельницкая улыбается искусственно, физически растягивая губы. Ум реагирует на эти движения и обманывается, в итоге настроение улучшается уже по-настоящему.

Напомним, после развода со знаменитым режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном, у Хмельницкой появился молодой возлюбленный – предприниматель Александр Синюшин, который младше ее на 12 лет. Поэтому у актрисы есть дополнительный стимул держаться в форме.

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Алена Хмельницкая рассказала о своих способах сохранения красоты
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