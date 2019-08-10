Регина Тодоренко позволила себе полакомиться борщом в Одессе

29-летняя Регина Тодоренко отправилась на малую родину в Одессу. В командировку супруга музыканта Влада Топалова взяла с собой восьмимесячного сына Майкла (Так, маленького Мишу называют домашние, — Прим. ред.). Девушка не решилась оставить сынишку на попечение опытных нянечек. Примечательно, что ранее возлюбленный Тодоренко убеждал своих подписчиков в том, что не любит надолго расставаться с семьей. Находясь в других городах, Влад сильно скучает по супруге и малышу. Певец всюду появляется с телефоном, не выпуская его из рук. По словам певца, в отъезде он все время находится на связи с семьей, боясь пропустить важный звонок из дома.

«Когда летела весь день, чтобы наконец-то съесть борща!! Ой, как вкусно», — отметила Регина.

Супруга Влада Топалова заедала борщ бутербродами с баклажанной икрой, помидорами и красным болгарским перцем. Примечательно, что после родов телеведущей пришлось придерживаться диеты кормящей мамы. Однако со временем Регина расширила свой рацион, добавив в дневное меню любимые блюда и деликатесы.

Ранее на греческой вилле друзей баклажанной икрой полакомилась и Анастасия Волочкова. Балерина решила побаловать себя питательным завтраком, не забыв о вареных яйцах и листьях салата.