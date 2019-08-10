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«Двуликий Асмус»: жена Харламова показала «второй подбородок»

Артистка попыталась спародировать своего супруга.

«Двуликий Асмус»: жена Харламова показала «второй подбородок»
Кристина Асмус Фото: globallookpress.com

31-летняя звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус много времени уделяет своему внешнему виду и следит за рационом. Она не раз признавалась, что склонна к полноте, поэтому артистке приходится строго ограничивать себя в питании. По словам Асмус, у нее появляются лишние килограммы даже при взгляде на еду.

Накануне в ее блоге появилось ироничное фото, где Кристина показала «последствия» срывов. На снимке актриса продемонстрировала «второй подбородок». Правда, ей пришлось постараться, чтобы он появился. Так звезда «Интернов» решила спародировать своего супруга, юмориста Гарика Харламова.

Снимок актриса подписала всего двумя словами: «Двуликий Асмус». Свежее фото вызвало смех у поклонников Кристины.

«Муж и жена — одна сатана, одно лицо и два подбородка», — пошутил один из подписчиков знаменитости.

Напомним, недавно Гарик Харламов и Кристина Асмус отметили годовщину свадьбы – они в браке уже более семи лет. В 2014 году у пары родилась дочь, которую родители назвали Анастасией.

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«Двуликий Асмус»: жена Харламова показала «второй подбородок»
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