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«Водный релакс»: Подкаминская в бикини продемонстрировала навыки плавания

Звезда сериала «ИП Пирогова» научилась грациозно лежать на воде.

«Водный релакс»: Подкаминская в бикини продемонстрировала навыки плавания
Елена Подкаминская благодарна мужу за то, что научил ее плавать. Фото: instagram.com/podkaminskaya_official/

Актриса Елена Подкаминская вместе с мужем отдыхает в Греции. 40-летняя звезда сериалов «ИП Пирогова» и «Кухня» поделилась в Instagram видео, показав хорошую плавательную технику. В кадре знаменитость в белом бикини продемонстрировала, как изящно держится на воде. По словам актрисы, плавать на спине ее научил супруг.

«Потрясающие ощущения! Чистый восторг!», – рассказала Подкаминская подписчикам.

Актриса вспомнила, что, когда была ребенком, часто проводила каникулы у бабушки в Евпатории. По словам звезды, с тех пор она безумно любит песчаные пляжи и морское дно.

Елена Подкаминская, отвечая на вопросы фолловеров, отметила, что в воде нет ни акул, ни медуз, поэтому плавать в море безопасно.

Напомним, несколько дней назад у актрисы завершились съемки во втором сезоне сериала «ИП Пирогова». После окончания работы над проектом знаменитость улетела на отдых. Подкаминская демонстрирует на отдыхе стильные образы и делится с поклонниками радостными впечатлениями.

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Елена Подкаминскаязвездный отдых

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«Водный релакс»: Подкаминская в бикини продемонстрировала навыки плавания
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