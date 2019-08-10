Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после сообщения о беременности

Беременная Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после того, как общественность узнала, что 36-летняя актриса находится в интересном положении. Голливудская звезда пришла на бродвейское шоу Sea Wall/A Life, главную роль в котором играет Джейк Джилленхол.

Для мероприятия знаменитость выбрала розовое миди-платье американского дизайнера Brandon Maxwell. Экстравагантный наряд, декорированный прорезями на животе и груди, звезда дополнила миниатюрным клатчем коричневого оттенка.

Ранее Энн Хэтэуэй демонстрировала подписчикам этикетку вечернего платья, на которой было написано: «Энн + 1».

больше по теме Энн Хэтэуэй рассказала, что ей с трудом удалось забеременеть Актриса во второй раз готовится стать мамой.

Напомним, Энн Хэтэуэй замужем за 38-летним актером и ювелиром Адамом Шульманом. У пары есть 3-летний сын Джонатан. Актриса призналась, что несколько лет лечилась от бесплодия, иногда ее охватывало отчаяние, так как ей казалось, что она никогда не станет матерью.