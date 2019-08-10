НОВОСТИ

Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после сообщения о беременности

Американская звезда посетила премьеру бродвейского шоу с участием Джейка Джилленхола.

Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после сообщения о беременности
Энн Хэтэуэй для вечеринки выбрала экстравагантное розовое платье. Фото: instagram.com/annehathaway/

Беременная Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после того, как общественность узнала, что 36-летняя актриса находится в интересном положении. Голливудская звезда пришла на бродвейское шоу Sea Wall/A Life, главную роль в котором играет Джейк Джилленхол.

Для мероприятия знаменитость выбрала розовое миди-платье американского дизайнера Brandon Maxwell. Экстравагантный наряд, декорированный прорезями на животе и груди, звезда дополнила миниатюрным клатчем коричневого оттенка.

Ранее Энн Хэтэуэй демонстрировала подписчикам этикетку вечернего платья, на которой было написано: «Энн + 1».

Напомним, Энн Хэтэуэй замужем за 38-летним актером и ювелиром Адамом Шульманом. У пары есть 3-летний сын Джонатан. Актриса призналась, что несколько лет лечилась от бесплодия, иногда ее охватывало отчаяние, так как ей казалось, что она никогда не станет матерью.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

беременностьзвездный выходЭнн Хэтэуэй

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после сообщения о беременности
Интересно?
Поделись с друзьями: