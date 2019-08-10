Экс-супруг Арнтгольц высказался о своем отношении к семье

35-летний Иван Жидков не скрывает: с появлением в его жизни детей — он стал по другому воспринимать действительность. Если раньше актер больше думал о сценической карьере и самореализации, то теперь бывший муж Татьяны Арнтгольц старается уделять внимание близким. Такая переоценка ценностей произошла в жизни Ивана с возрастом. Став старше и мудрее, актер признал: его приоритеты изменились. Для Жидкова нет ничего важнее семьи.

«Я хочу больше времени проводить с родными, обнимать их. Для меня очень важен мой дом и уют который в нем, ничто так не придает мне сил, как покой и комфорт дома», — отметил бывший супруг Арнтгольц.

больше по теме Бывший муж Арнтгольц провел уикенд в компании маленького сына Иван Жидков не забывает о своих родительских обязанностях.

В браке с Татьяной у актера появилась дочь Мария, в сентябре девочке исполнится десять лет. Несмотря на рождение общего ребенка, бывшим супругам так и не удалось сохранить семью. При этом Иван отзывает об Арнтгольц только в положительном ключе. Жидков с уважением относится к экс-возлюбленной, подарившей ему первенца. Пара вместе воспитывает дочку, делая все для того, чтобы Маша чувствовала родительскую заботу и любовь. Сама Татьяна строит отношения с актером Марком Богатыревым. В окружении девушки поговаривают, что она уже познакомила избранника со своими родителями. Так, летние каникулы Арнтгольц провела в Калининграде вместе с нынешним избранником.

У бывшего мужа Татьяны есть сын Степан, в октябре ему исполнится два годика. Наследника актеру подарила Лилия Соловьева. Будучи опытным отцом, Жидков сам гуляет с сыном, укладывает его спать и даже придумывает для малыша интересные игры, занимая его досуг.