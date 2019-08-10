НОВОСТИ

Экс-супруг Арнтгольц высказался о своем отношении к семье

Для актера нет ничего важнее, чем близкие люди.

Экс-супруг Арнтгольц высказался о своем отношении к семье
Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков (Фото: Instagram.com/ivantsarevitch1)

35-летний Иван Жидков не скрывает: с появлением в его жизни детей — он стал по другому воспринимать действительность. Если раньше актер больше думал о сценической карьере и самореализации, то теперь бывший муж Татьяны Арнтгольц старается уделять внимание близким. Такая переоценка ценностей произошла в жизни Ивана с возрастом. Став старше и мудрее, актер признал: его приоритеты изменились. Для Жидкова нет ничего важнее семьи.

«Я хочу больше времени проводить с родными, обнимать их. Для меня очень важен мой дом и уют который в нем, ничто так не придает мне сил, как покой и комфорт дома», — отметил бывший супруг Арнтгольц.

В браке с Татьяной у актера появилась дочь Мария, в сентябре девочке исполнится десять лет. Несмотря на рождение общего ребенка, бывшим супругам так и не удалось сохранить семью. При этом Иван отзывает об Арнтгольц только в положительном ключе. Жидков с уважением относится к экс-возлюбленной, подарившей ему первенца. Пара вместе воспитывает дочку, делая все для того, чтобы Маша чувствовала родительскую заботу и любовь. Сама Татьяна строит отношения с актером Марком Богатыревым. В окружении девушки поговаривают, что она уже познакомила избранника со своими родителями. Так, летние каникулы Арнтгольц провела в Калининграде вместе с нынешним избранником.

У бывшего мужа Татьяны есть сын Степан, в октябре ему исполнится два годика. Наследника актеру подарила Лилия Соловьева. Будучи опытным отцом, Жидков сам гуляет с сыном, укладывает его спать и даже придумывает для малыша интересные игры, занимая его досуг.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детиИван ЖидковТатьяна Арнтгольц

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Экс-супруг Арнтгольц высказался о своем отношении к семье
Интересно?
Поделись с друзьями: