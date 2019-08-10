Наргиз во время сотрудничества с Фадеевым зарабатывала по десять миллионов рублей в месяц

Певица Наргиз во времена сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым могла заработать до десяти миллионов рублей в месяц. Об этом сообщил бывший сотрудник ее команды. По его словам, примерно через год после начала сотрудничества о певице стали вспоминать те, кто о ней давно забыл. Появились у нее и новые поклонники.

Как отметил бывший член команды Наргиз, Максим Фадеев дал исполнительнице самое главное без чего не может существовать ни один музыкант – песни. У нее начались гастроли по России, Германии, ее композиции стали включать на радиостанциях.

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«У нее появились деньги и возможности еще больше помогать своим детям. А самой жить, как москвичке, а не снимать квартиру на «Белорусской», как это было раньше», — заметил экс-сотрудник ее команды, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Напомним, что недавно стало известно о конфликте Максима Фадеева и Наргиз Закировой. Несколько концертов звезды были сорваны. Фадеев разорвал с исполнительницей контракт. Теперь ей нельзя петь песни, которые для нее написал продюсер. Наргиз уже обвинила Фадеева в травле. Что стало причиной конфликта доподлинно неизвестно. Поговаривают, что порой певица могла выйти на сцену в пьяном виде.