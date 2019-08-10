НОВОСТИ

Наргиз во время сотрудничества с Фадеевым зарабатывала по десять миллионов рублей в месяц

Бывший сотрудник команды певица рассказал, как продюсер раскрутил исполнительницу.

Наргиз во время сотрудничества с Фадеевым зарабатывала по десять миллионов рублей в месяц
Наргиз хорошо зарабатывала благодаря Фадееву/globallookpress.com

Певица Наргиз во времена сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым могла заработать до десяти миллионов рублей в месяц. Об этом сообщил бывший сотрудник ее команды. По его словам, примерно через год после начала сотрудничества о певице стали вспоминать те, кто о ней давно забыл. Появились у нее и новые поклонники.

Максим Фадеев. Фото
Фадеев написал для Наргиз много песен/globallookpress.com

Как отметил бывший член команды Наргиз, Максим Фадеев дал исполнительнице самое главное без чего не может существовать ни один музыкант – песни. У нее начались гастроли по России, Германии, ее композиции стали включать на радиостанциях.

«У нее появились деньги и возможности еще больше помогать своим детям. А самой жить, как москвичке, а не снимать квартиру на «Белорусской», как это было раньше», — заметил экс-сотрудник ее команды, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Напомним, что недавно стало известно о конфликте Максима Фадеева и Наргиз Закировой. Несколько концертов звезды были сорваны. Фадеев разорвал с исполнительницей контракт. Теперь ей нельзя петь песни, которые для нее написал продюсер. Наргиз уже обвинила Фадеева в травле. Что стало причиной конфликта доподлинно неизвестно. Поговаривают, что порой певица могла выйти на сцену в пьяном виде.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ГерманияМаксим ФадеевНаргиз ЗакироваРоссия

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наргиз во время сотрудничества с Фадеевым зарабатывала по десять миллионов рублей в месяц
Интересно?
Поделись с друзьями: