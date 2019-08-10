По-итальянски: Малинина подчеркнула длину ног мини-шортами

57-летняя Эмма Малинина на отдыхе в Италии продемонстрировала плоды своих многочасовых тренировок в спортзале. В Stories возлюбленная эстрадного исполнителя поделилась свежим кадром, представ перед объективом фотокамеры в джинсовых мини-шортах и тунике свободного кроя с цветочным принтом. Образ Малининой дополнила вместительная пляжная сумка и солнезащитные очки.

57-летняя супруга народного артиста России подчеркнула длину ног мини-шортиками. Ни для кого не секрет, что даже на отдыхе знаменитость старается не пропускать занятий в тренажерном зале. Спортом Эмма привыкла заниматься в компании 18-летней дочки Устиньи, которая, как и ее мама, тщательно следит за своей фигурой. Будучи врачом по образованию, Малинина отдает предпочтение правильному сбалансированному питанию. Возлюбленная Александра Николаевича давно исключила из рациона вредные продукты и полуфабрикаты.

К слову, ранее фото в мини-шортах показывала на личной страничке в Instagram и 61-летняя Марина Юдашкина. Супруга именитого модельера вместе с внуками — Анатолием и Аркадием — отдыхает в Израиле. В поездку знаменитость отправилась вместе с дочкой Галиной, девушка, как и ее папа, увлекается модой. Она выпускает собственную линую одежды для детей.