НОВОСТИ

Фадеев трогательно поздравил жену после разрыва с Наргиз

Супруга продюсера отметила день рождения.

Фадеев трогательно поздравил жену после разрыва с Наргиз
Фадеев поздравил жену с днем рождения/globallookpress.com

Продюсер Максим Фадеев в Instagram поздравил с днем рождения свою супругу Наталью. «Я тебя очень люблю. С днем рождения!» — заявил он. Фадеев опубликовал очень трогательный кадр. На снимке можно увидеть, как на английском языке написано: «Наташа, с днем рождения!». При этом его супруга радостно бежит навстречу продюсеру.

Отметим, что Наталья Фадеева — вторая супруга продюсера. Ранее он непродолжительное время был женат на девушке по имени Галина. Известно, что она из Кургана. По каким причинам распался брак, продюсер никогда не рассказывал.

Добавим, что в последнее время имя Максима Фадеева часто всплывает в светской хронике в связи со скандалами. Дело в том, что недавно он поссорился со своей подопечной Наргиз Закировой. Продюсер разорвал с исполнительницей контракт, хотя еще недавно был готов носить ее на руках. У Наргиз после разрыва с Фадеевым были сорваны несколько концертов. Более того, теперь ей нельзя исполнять композиции, которые ранее для нее написал бывший шеф.

Ранее продюсер был замешан еще в одном скандале. Певица Елена Темникова заявила, что у Фадеева был роман с солисткой группы Ольгой Серябкиной. Она часто заставала влюбленных в номерах отелей. Сам Фадеев не стал комментировать слухи о своей личной жизни. Он лишь сказал, что женатый человек, который обожает супругу, и домыслы о нем ему совсем не интересны.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Елена ТемниковаМаксим ФадеевНаргиз ЗакироваНаталья ФадееваОльга Серябкина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Фадеев трогательно поздравил жену после разрыва с Наргиз
Интересно?
Поделись с друзьями: