Фадеев трогательно поздравил жену после разрыва с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев в Instagram поздравил с днем рождения свою супругу Наталью. «Я тебя очень люблю. С днем рождения!» — заявил он. Фадеев опубликовал очень трогательный кадр. На снимке можно увидеть, как на английском языке написано: «Наташа, с днем рождения!». При этом его супруга радостно бежит навстречу продюсеру.

Отметим, что Наталья Фадеева — вторая супруга продюсера. Ранее он непродолжительное время был женат на девушке по имени Галина. Известно, что она из Кургана. По каким причинам распался брак, продюсер никогда не рассказывал.

Добавим, что в последнее время имя Максима Фадеева часто всплывает в светской хронике в связи со скандалами. Дело в том, что недавно он поссорился со своей подопечной Наргиз Закировой. Продюсер разорвал с исполнительницей контракт, хотя еще недавно был готов носить ее на руках. У Наргиз после разрыва с Фадеевым были сорваны несколько концертов. Более того, теперь ей нельзя исполнять композиции, которые ранее для нее написал бывший шеф.

Ранее продюсер был замешан еще в одном скандале. Певица Елена Темникова заявила, что у Фадеева был роман с солисткой группы Ольгой Серябкиной. Она часто заставала влюбленных в номерах отелей. Сам Фадеев не стал комментировать слухи о своей личной жизни. Он лишь сказал, что женатый человек, который обожает супругу, и домыслы о нем ему совсем не интересны.