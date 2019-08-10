Седокова призналась, что тоскует в отпуске по детям

В первый же день одиночества она начала одолевать родственников звонками, беспокоясь за наследников.

Недавно бывшей солистке группы «ВИА Гра» Анне Седоковой удалось вырваться с тремя детьми на французский курорт. Семья собирается редко, так как младшая дочь певицы, Моника, живет с бывшим супругом исполнительницы, бизнесменом Максимом Чернявским, в США.

После длительного отдыха с наследниками Седокова решила устроить отпуск для себя. Но как только она рассталась с детьми, то начала жутко волноваться. О своих переживаниях Анна, как и всегда, подробно рассказала подписчикам.

Сначала исполнительница одолевала звонками близких, спрашивая о детях.

«Первый день мне хотелось все время куда-то бежать, срочно набирать близким и спрашивать, все ли у всех в порядке. Целы ли коленки и хватает ли продуктов», — призналась Седокова.

В другие дни отпуска ситуация не изменилась. Исполнительница часами пересматривала видео, которые ей прислал сын, а затем всем подряд рассказывала о своих детях.

После длинной эмоциональной речи артистка обратилась к поклонникам с шутливой фразой: «Сегодня новый день и новые испытания. Скажите, доктор, мне станет лучше?».

Публикация Анны вызвала разную реакцию у подписчиков и коллег. Например, Анна Семенович, которая еще не испытала счастье материнства, посоветовала подруге отвлечься и наслаждаться моментом.

При этом большинство подписчиц отметили, что солидарны с Седоковой. Как только они вырываются на отдых без детей, то сразу же начинают тосковать по наследникам.

«Все мамы такие. Сначала ты хочешь уединиться и отдохнуть от всех и всего, а потом сам же не можешь без них день провести», — рассказала о своем опыте одна из поклонниц певицы.