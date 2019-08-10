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«Прощайте!»: Брухунова заблокировала «тихушниц» в Instagram

Помощница Петросяна заявила, что не будет терпеть негатив в своем профиле.

«Прощайте!»: Брухунова заблокировала «тихушниц» в Instagram
Татьяна Брухунова не стала терпеть критику в микроблоге. Фото: instagram.com/bruhunova/

30-летняя Татьяна Брухунова ответила хейтерам на критику в свой адрес. Помощница юмориста Евгения Петросяна заявила, что устала от негатива, поэтому приняла решение «зачистить» свой профиль от недоброжелателей.

«Я блокировала и буду продолжать это делать, всех тихушниц, что лайкают негативные комментарии. Мне не нужны в подписках озлобыши!» – написала Татьяна в Instagram.

Помощница комика также сообщила, что не планирует зарабатывать на блоге, поэтому не станет прибегать к накрутке количества подписчиков.


«Ну, а вы свой выбор сделали! Прощайте!» – прокомментировала Татьяна Брухунова.

Свой пост девушка сопроводила снимком в шортах-бермудах. Общаясь с подписчиками, помощница Петросяна рассказала, что намеренно носит одежду, закрывающую коленки, так как считает, что не обладает красивыми стройными ногами.

Напомним, Брухунова часто становится объектом насмешек хейтеров из-за своих стилевых предпочтений. Некоторые фолловеры девушки считают, что Татьяна одевается неподобающе для своего возраста – наряды делают ее гораздо старше. При этом Брухунова не экономит на своих нарядах, предпочитая носить вещи люксовых брендов.

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Тэги:

Евгений Петросянкритика хейтеровТатьяна Брухунова

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«Прощайте!»: Брухунова заблокировала «тихушниц» в Instagram
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