Яна Рудковская обвинила Лену Миро в наркомании

Продюсер Яна Рудковская продолжила перепалку с блогером Леной Миро. В своем телеграм-канале она отметила, что накануне у той был пир. Все потому, что ее в своих постах упомянули несколько видных дам, среди которых она и даже светская львица Ксения Собчак.

«Как дипломированный врач, ставлю диагноз на основе видео от Миро — наркомания! Вся патология видна невооруженным глазом! Нужна срочная госпитализация, иначе потеряем такого санитара леса от передозировки! Лечись, худая и звонкая, я думала ты — толстая и потная, а оказался диагноз на лицо (лице)! Увы. Совсем неожиданный финал. Занавес!» -заявила Яна Рудковская.

Напомним, что конфликт двух женщин разгорелся после того, как в своем «Живом Журнале» Лена Миро оскорбила покойную фэшн-директора ЦУМа Аллу Вербер. В частности, она подметила, что вещи, которые продавалась в элитном магазине, обычные люди не могли себе позволить.

Яна Рудковская не смогла пройти мимо этой записи. Она заявила, что посты Миро всегда не отличались здравым смыслом, но ей очень обидно, что блогер задела покойную Вербер. Это, как она считает, уже переходит все границы. Яна Рудковская пообещала миллион рублей тому, кто раскроет сущность Лены Миро. Дело в том, что ей сообщили, что посты пишет вовсе не милая девушка, а «банда потных мужиков».