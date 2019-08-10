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Крус посетила премьеру фильма «Боль и слава» в платье с перьями

Образ она дополнила классическими босоножками и светлым клатчем.

Крус посетила премьеру фильма «Боль и слава» в платье с перьями
Пенелопа Крус Фото: http://www.globallookpress.com

45-летняя актриса Пенелопа Крус посетила премьеру испанского фильма «Боль и слава» режиссера Педро Альмодовара, где сыграла одну из ведущих ролей. Она состоялась накануне в Лондоне, пишет интернет-издание W Magazine.

Для выхода в свет Крус выбрала необычный наряд. Актриса появилась на красной дорожке в облегающем платье с глубоким декольте из коллекции Ralph & Russо. Оно щедро украшено сверкающими кристаллами и перьями. Образ звезда картины «От заката до рассвета» дополнила классическими босоножками и клатчем молочного оттенка.

Компанию на ковровой дорожке ей составил исполнитель главной роли в ленте «Боль и слава» Антонио Бандерас. Он отдал предпочтение менее праздничном наряду – легкому жакету и джинсам.

Картина рассказывает зрителю о режиссере, за плечами которого долгие годы работы. Он, оглядываясь назад, постоянно думает об отношениях с матерью и оценивает собственное творчество.

Добавим, Пенелопа Крус часто блистает на ковровых дорожках в шикарных платьях, демонстрируя достоинства фигуры. Не реже украшает обложки глянца. Недавно она приняла участие в дерзкой фотосессии для журнала Tatler.

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Антонио Бандераскинопремьеракрасная дорожкаПенелопа Крус

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Крус посетила премьеру фильма «Боль и слава» в платье с перьями
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