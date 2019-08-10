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Летняя жара вернется в Москву после 12 августа

Синоптики прогнозируют потепление в столице уже с понедельника.

Летняя жара вернется в Москву после 12 августа
В Москве потеплеет после 12 августа. Фото: globallookpress.com

Следующая неделя в Москве обещает стать жаркой. С 12 по 18 августа Гидрометцентр прогнозирует улучшение погодных условий и возвращение теплого циклона в столицу. По данным специалистов Гидрометцентра уже в понедельник столбик термометра покажет +20-22°С. На следующий день, 13 августа, прогнозируется потепление до +25°С с переменной облачностью.

Теплая погода должна сохраниться до конца выходных, правда, синоптики не исключили вероятности кратковременных дождей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в Гидрометцентре.

Напомним, июль и начало августа в Москве выдались на редкость холодными и дождливыми. Российские парламентарии даже предположили, что против России могло быть использовано климатическое оружие. Так, по словам депутата Госдумы Алексея Журавлева, пожары в Сибири и штормовые ливни в Москве, можно объяснить только разработкой недружественных России государств. Законотворец считает, что таким образом, западные страны вероятно пытаются дестабилизировать обстановку в нашей стране.

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Летняя жара вернется в Москву после 12 августа
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