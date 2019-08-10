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Мудрые слова: Меган и Гарри организовали вдохновляющую акцию

Герцоги Сассекские начали с любимой цитаты леди Ди в Instagram.

Мудрые слова: Меган и Гарри организовали вдохновляющую акцию
Принц Гарри и Меган Маркл поделились любимым высказыванием принцессы Дианы. Фото: instagram.com/sussexroyal/

34-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл запустили акцию по обмену любимыми вдохновляющими цитатами в Instagram. Супруги Сассекские для первой фразы выбрали любимое высказывание матери Гарри – принцессы Дианы – о «случайных проявлениях доброты».

«Делайте добро, не ожидая награды взамен. Возможно, однажды кто-то может сделать то же самое для вас», – гласит цитата, напечатанная на синем фоне под монограммой Меган и Гарри.

В комментарии к посту королевская чета объяснила, что слова имеют мощную силу, способную проявить в человеке его лучшие качества и вдохновить на перемены. Герцоги Сассекские рассказали, что планируют делиться своими любимыми вдохновляющими высказываниями регулярно.

Следующие вдохновляющие цитаты Меган и Гарри планируют опубликовать в течение августа.

Ранее в британских СМИ появилась информация, что Меган Маркл не собирается быстро худеть после родов. Супруга принца Гарри решила, что не станет прибегать к изнурябщим диетам, а ее вес постепенно стабилизируется сам. Таким образом, герцогиня Сассекская решила продемонстрировать другим женщинам, что можно быть привлекательной, не обладая модельными параметрами.

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Британская королевская семьяМеган Маркл и принц ГарриПринцесса Дианацитата

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Мудрые слова: Меган и Гарри организовали вдохновляющую акцию
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