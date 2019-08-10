Донцова объяснила, почему отпускает мужа с подругой на море

Писательница Дарья Донцова стала гостьей шоу «Все к лучшему» на «Русском радио», которое ведет популярная телеведущая Юлия Барановская. В студии она призналась, что по медицинским показаниям ей нельзя посещать жаркие страны, поэтому она спокойно отпускает третьего супруга Александра Донцова со своей лучшей подругой. Напомним, что ранее Дарья Донцова боролась с онкологическим заболеванием.

«У меня есть две подруги. Они для меня как сестры. Я спокойно отпускаю с одной из них, Оксаной Степановной, мужа Александра Ивановича. С одной из подруг мы вместе уже 61 год, со второй чуть поменьше. Я им полностью доверяю. Кроме того, за 38 лет совместной жизни я прекрасно изучила своего супруга», — заявила Дарья Донцова.

Рассказала писательница и о своих детях. По ее словам, они все уже самостоятельные люди. При этом порой приходят за советами. Сначала к отцу, а потом уже к ней.

Как сказала писательница, она очень любит своих сыновей и дочь. Причем один из сыновей не родной. Он от предыдущего брака мужа, но для Донцовой, которая его много лет воспитывает, он давно стал своим. «Мы его зовем в семье Димасик. Домашняя кличка — слоник», — заметила она.