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Барановская вспомнила, как Аршавин не отпустил ее на концерт Леонтьева в мини-шортах

По словам телеведущей, тогда она не ожидала странной реакции гражданского мужа.

Барановская вспомнила, как Аршавин не отпустил ее на концерт Леонтьева в мини-шортах
Барановская рассказала историю из совместной жизни с Аршавиным/пресс-служба Юлии Барановской

Телеведущая Юлия Барановская в студии вечернего шоу «Все к лучшему» на «Русском радио», которое она и ведет, рассказала смешную и забавную историю из своей жизни с футболистом Андреем Аршавиным.

Андрей Аршавин. Фото
Аршавин не отпустил Баарновскую в откровенном наряде на концерт/globallookpress.com

«Как-то я собиралась на концерт Валерия Леонтьева. Мужа не было дома, но он должен был заехать за мной. Я решила быть красивой на концерте. Примерила ботфорты, надела футболку, белые мини-шорты. Стою вся такая красивая, жду супруга. Тут появился Андрей. Я его спрашиваю: «Ну как я выгляжу?» Он мне ответил, что прекрасно, и тут вдруг говорит: «А теперь одевайся». Я стою такая и не понимаю. Ведь именно так я и хотела пойти на концерт. Смешная, конечно, была история», — заявила телеведущая.

В студии у Барановской была писательница Дарья Донцова. Интересно, что она поддержала именно Андрея Аршавина. Она вспомнила, что несколько лет прожила в арабских странах, где дамам не принято показывать свои прелести.

«Там у женщин все закрыто, поэтому муж, даже когда видит туфельку жены, испытывает эмоции. Вы знаете – все мы в общем-то одинаковые. Я ни разу не видела в бане женщин с тремя грудями. Что-то все-таки надо оставлять для мужа, а не открываться перед всеми», — заявила Дарья Донцова.

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"Шоу "Все к лучшему"Андрей АршавинВалерий ЛеонтьевДарья ДонцоваЮлия Барановская

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Барановская вспомнила, как Аршавин не отпустил ее на концерт Леонтьева в мини-шортах
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