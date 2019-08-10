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В США умер художник комиксов Marvel и DC Эрни Колон

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, ему было 88 лет.

В США умер художник комиксов Marvel и DC Эрни Колон
Эрни Колон Фото: официальный аккаунт художника в Facebook

В США скончался художник комиксов Эрни Колон. Это случилось в прошедший четверг, 8 августа. Создателю супергероев было 88 лет. Сообщение об этом появилось на его страничке в FB.

Художник ушел из жизни дома в окружении своих близких. Редактора комиксов победила болезнь. Последний год своей жизни Колон боролся с онкологическим заболеванием.

Комиксам Эрни отдал без малого 60 лет. За эти годы он сотрудничал с тремя известными студиями — DC, Marvel и Harvey Comics. Поклонники знают его, прежде всего, по таким комиксам, как «Чудо-женщина», «Зеленый фонарь» и «Флэш». Все три персонажа уже стали героями фильмов.

В сообщении уточняется, что художник работал не только с комиксами. Он также занимался лепкой, живописью и литературным творчеством.

Напомним, в конце прошлого года ушел из жизни еще один создатель комиксов – Стэн Ли. Ему было 95 лет. Он появлялся в каждом фильме киностудии Marvel. Чтобы отдать ему дань памяти, создатели картины «Капитан Марвел» изменили привычную заставку – вместо снимков супергероев были только фото Стэна Ли.

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В США умер художник комиксов Marvel и DC Эрни Колон
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