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Донцова объяснила, почему не проверяет телефон третьего мужа

Писательнице хочется верить, что он любит только ее.

Донцова объяснила, почему не проверяет телефон третьего мужа
Донцова счастлива с третьим мужем/globallookpress.com

Писательница Дарья Донцова стала гостьей шоу «Все к лучшему» Юлии Барановской на «Русском радио». В студии была поднята тема, нужно ли контролировать своего партнера или нет — проверять его одежду, сотовый телефон и прочее. Дарья Донцова рассказала, что за все годы семейной жизни с третьим мужем никогда этим не занималась.

Дарья Донцова. Фото
Донцова никогда не проверяет телефон супруга/globallookpress.com

«Мне в голову не придет рыться в вещах мужа, его сотовом телефоне. Если вам изменяют, то тут есть два варианта развития событий. Либо ты гонишь веником мужчину со словами, что он мерзавец, и одна воспитываешь детей. Либо просто не замечаешь измену», — заметила она.

Донцова рассказала о своей подруге, которая пошла по второму пути. «У нее супруг – богатый человек. На уровне, что может вечером слетать поужинать в Париж и к утру вернуться обратно. Порой он уходит из дома на несколько дней, а потом возвращается. При этом всегда с хорошими подарками для супруги. Когда-то это были цигейки, потом шубы из норки, а сейчас это уже раритетный леопард. Его жена берет шубу и потом рассказывает: «Мой муж иногда вредный, иногда противный. Но пускай он и дальше приносит мне шубы. А то, что уходит – так все равно вернется», — заявила Дарья Донцова.

Как она сказала, ее третий супруг со временем стал для нее словно еще одним ребенком, о котором она заботится. Отметим, что в браке писательница с Александром Донцовым уже 38 лет.

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"Шоу "Все к лучшему"Александр ДонцовДарья ДонцоваПарижЮлия Барановская

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Донцова объяснила, почему не проверяет телефон третьего мужа
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