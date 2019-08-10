Стефания Маликова умилила поклонников трогательным кадром с братом

Семья российского певца и композитора Дмитрия Маликова проводит летний отпуск на курорте Краснодарского края. 19-летняя Стефания Маликова рассказала подписчикам в Instagram, что они сняли отель в Геленджике, где семья артиста нежится на солнце и отдыхает от московской суеты. Студентка МГИМО поделилась в микроблоге новым снимком с братом Марком, вызвав умиление подписчиков.

На фотографии малыш с очень серьезным видом смотрит в глаза Стефании.

«Марк у вас такой серьезный парень!»; «Какие вы милые. Маркуша на папу похож»; «Нет ближе человека у меня, чем сестрёнка милая моя!»; «Вы очень похожи друг на друга», –прокомментировали снимок фолловеры Стеши.

Некоторым подписчикам Стефании показалось, что девушка проводит с мальчиком гораздо больше времени, чем его мама, о чем и спросили Стешу. Звездная наследница быстро отреагировала на злой комментарий, пояснив, что снимки в соцсетях ни о чем не говорят.

«Вы видите 0,0001 % из нашей жизни. Мама за кадром, делает снимок», – написала Стеша.

больше по теме Стефания Маликова поделилась списком любимых книг Дочь Дмитрия Маликова порекомендовала прочесть произведения зарубежных авторов.

Напомним, разница между ней и братом Марком составляет 18 лет. Во второй раз Дмитрий Маликов стал отцом с помощью суррогатной матери.

Стефания Маликова регулярно обновляет свой профиль в Instagram, рассказывая о своей жизни. Девушка второй год учится на факультете журналистики, но уже стала автором нескольких собственных колонок в российских изданиях.