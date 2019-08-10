«Жизнь подарила»: Рудова поделилась редким снимком с мамой

36-летняя российская актриса Наталья Рудова тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Семейные фото в ее блоге редко увидишь. Но иногда звезда сериала «Татьянин день» делает исключение.

Накануне мама Натальи Рудовой, Валентина Павловна, отметила день рождения, и актриса решила поделиться радостью с поклонниками в Instagram. Для публичного обращения к родственнице артистка выбрала архивное семейное фото и отрывок из детской песни.

«Мама — первое слово, Главное слово в каждой судьбе. Мама жизнь подарила, Мир подарила мне и тебе…С днем рождения, любимая мамуля», — высказалась Рудова в блоге.

К поздравлениям присоединились и подписчики актрисы, среди которых известный блогер Ида Галич.

Напомним, Наталья Рудова обычно не откровенничает с поклонниками. Ранее она заявила, что профиль в социальной сети не имеет никакого отношения к ее реальной жизни.

В Instagram актриса делится только яркими и соблазнительными фото, которые обычно не комментирует. Что касается переживаний и трудностей, то в это Рудова не посвящает даже близких, не говоря уже о поклонниках.