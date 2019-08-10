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Юлия Высоцкая для фотосессии выбрала любимое платье Рудковской

Актриса снялась в элегантном ретро-автомобиле.

Юлия Высоцкая для фотосессии выбрала любимое платье Рудковской
ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ/INSTAGRAM.COM/JULIAVYSOTSKAYAOFFICIAL/

Накануне выходных, 9 августа, Юлия Высоцкая на своей странице в социальной сети Instagram поделилась снимком со своей очередной фотосессии. На этот раз актриса позировала, сидя в элегантном ретро-автомобиле.

Примечательно, что для съемок звезда выбрала полупрозрачное платье в коричневых тонах от Dior. Точно такое же продюсер Яна Рудковская накануне назвала своим любимым нарядом и уже фотографировалась в нем.

Между тем поклонники Юлии выразили восхищение образом, который у артистки получилось создать. Ее сравнивали и с Ренатой Литвиновой, и с Грейс Келли.

Напомним, вместо того, чтобы отдыхать в теплых краях, все предыдущие месяцы актриса работала. И только несколько дней назад намекнула своим фанатам, что все же собирается в отпуск. Также звезда порассуждала об искусстве собирать чемоданы.

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Юлия Высоцкая для фотосессии выбрала любимое платье Рудковской
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