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Опубликованы первые фото пятимесячного сына Ричарда Гира

Репортеров умилила забота 69-летнего актера о маленьком Алехандро.

Опубликованы первые фото пятимесячного сына Ричарда Гира
РИЧАРД ГИР. ФОТО: GLOBALLOOK.COM

В Сети появились первые снимки пятимесячного сына голливудского актера Ричарда Гира и его супруги 36-летней Алехандры Сильвы. На кадрах молодые родители полны нежности и заботы о своем малыше.

Ричард Гир c сыном. ФОТО
Ричард Гир c сыном. ФОТО: @hello__ru

В настоящее время семья отдыхает в итальянской Тоскане. На очередном пикнике их и подловили папарацци. При этом всеобщее умиление вызвал то, с какой заботой относится к наследнику 69-летний Гир, которому уже 31 августа исполнится 70 лет. Он спускал ребенка с рук, постоянно кутая его в одеяло, крепко прижимал к себе и даже помогал супруге менять подгузник, пишет Daily Mail.

Ричард Гир c сыном. ФОТО
Ричард Гир c сыном. ФОТО: @hello__ru

Напомним, после тайного романа Ричард и Алехандра тайно же поженились в прошлом году. А пять месяцев назад у них родился общий ребенок. Кстати, у актера уже есть 19-летний сын Гомер, который родился в браке с моделью Кэри Лоуэлл. Алехандра же воспитывает семилетнего мальчика от прошлого брака с сыном американского магната Говиндом Фридландом.

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актерАлехандра Сильвапервые снимкиРичард Гирсын

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Опубликованы первые фото пятимесячного сына Ричарда Гира
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