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Лиза Галкина со стильным зонтиком отправилась гулять в непогоду

Девочку решил сопровождать ее братик Гарри.

Лиза Галкина со стильным зонтиком отправилась гулять в непогоду
Лизу Галкину любят многие россияне/instagram.com/garry.liza_galkiny/

На фанатской страничке детей Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы и Гарри Галкиных появилась красивая фотография с детьми. На снимке Лиза Галкина стоит в модном белом пуховичке и со стильным зонтиком в горошек. Рядом с ней ее брат Гарри. Он улыбается. Мальчик также утеплился. На нем красивая кепочка. Любопытно, что Гарри Галкин раскрыл свой огромный синий зонтик и закрыл от непогоды сестру. Впрочем, Гарри и Лиза в момент, когда их запечатлел фотограф, находились в помещении.

В комментариях подписчики отметили, что Гарри и Лиза «бесподобные пупсы». При этом пользователи сказали, что брат и сестра очень дружны с детства. Практически все время они проводят вместе, что в общем-то неудивительно. Как известно, Гарри и Лиза родились в один день.

Лиза и Гарри Галкины растут очень разносторонними личностями. Как известно, дети Пугачевой и телеведущего Максима Галкина посещают секцию по плаванию. Лиза даже ранее хвасталась своей медалью, которую выиграла на соревнованиях.

Также известно, что Лиза и Гарри Галкины учат французский язык. К ним домой в замок юмориста регулярно приходит репетитор. Посещают ребята и творческие кружки. Многие пользователи уверены, что у детей Аллы Пугачевой прекрасное будущее.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Лиза Галкина со стильным зонтиком отправилась гулять в непогоду
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