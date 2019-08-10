Лиза Галкина со стильным зонтиком отправилась гулять в непогоду

На фанатской страничке детей Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы и Гарри Галкиных появилась красивая фотография с детьми. На снимке Лиза Галкина стоит в модном белом пуховичке и со стильным зонтиком в горошек. Рядом с ней ее брат Гарри. Он улыбается. Мальчик также утеплился. На нем красивая кепочка. Любопытно, что Гарри Галкин раскрыл свой огромный синий зонтик и закрыл от непогоды сестру. Впрочем, Гарри и Лиза в момент, когда их запечатлел фотограф, находились в помещении.

В комментариях подписчики отметили, что Гарри и Лиза «бесподобные пупсы». При этом пользователи сказали, что брат и сестра очень дружны с детства. Практически все время они проводят вместе, что в общем-то неудивительно. Как известно, Гарри и Лиза родились в один день.

больше по теме Лиза Галкина влюбила в себя подписчиков голубыми глазами На фанатской страничке девочки появилась новая красивая фотография.

Лиза и Гарри Галкины растут очень разносторонними личностями. Как известно, дети Пугачевой и телеведущего Максима Галкина посещают секцию по плаванию. Лиза даже ранее хвасталась своей медалью, которую выиграла на соревнованиях.

Также известно, что Лиза и Гарри Галкины учат французский язык. К ним домой в замок юмориста регулярно приходит репетитор. Посещают ребята и творческие кружки. Многие пользователи уверены, что у детей Аллы Пугачевой прекрасное будущее.