Исаева рассказала о визите вместе с Началовой к Вербер на аукцион

Анна Исаева, пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, вспомнила в Instagram, что ее подруга вместе с ней была на аукционе у фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Напомним, что женщина умерла несколько дней назад в Италии от инфаркта.

Как сказала Исаева, с возрастом быстрее соглашаешься со смертью. Аллу Вербер она назвала пионером моды, которая пыталась научить российских женщин не просто тенденциям и трендам, а настоящему вкусу.

«Женщина изумительного стиля и внутренней энергии больше не научит не подскажет и не улыбнется, как только она умела. Обезоруживала. Мне показалось, что она меня приняла как родную, как только она улыбнулась мне на аукционе ЦУМа. Кстати, мы были там с Юлией. Жаль, так много изумительных и достойных людей умирает. 2019 уже богат на подобные события. Очень богат, к сожалению», — заявила Анна Исаева.

Пиар-директор Юлии Началовой также отметила, что Алла Вербер много лет боролась за красоту, стиль и модные тенденции. Ей очень интересно, смогут ли последователи фэшн-директора ЦУМа обуздать русскую душу, которая, как известно, склонна к исключительной роскоши и показухе.