«Здесь рай!»: Волочкова поделилась снимком в ультракоротком платье

Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться своими греческими каникулами, радуя своих поклонников всевозможными снимками с отдыха, а гостей отеля –шоу с фирменными шпагатами.

больше по теме Волочкова показала беспорядок в своей комнате на отдыхе Бывшая балерина продолжает свои греческие каникулы на вилле друзей.

Одна из последних публикаций, с одной стороны, довольно спокойный снимок, на котором звезда стоит на балконе своего номера поздним вечером. С другой, у особенно впечатлительных фанатов может разыграться фантазия от внешнего вида бывшей балерины. Ведь на фотографии Анастасия запечатлена в ультракоротком платье с цветочным принтом.

«Здесь просто рай!» — не перестает восхищаться Волочкова, похоже, очень довольная тем, как проходит ее отдых.

Напомним, накануне артистка рассказала, что побаловала себя баклажанной икрой.