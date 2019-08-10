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«Здесь рай!»: Волочкова поделилась снимком в ультракоротком платье

Бывшая балерина продолжает отдыхать в Греции.

«Здесь рай!»: Волочкова поделилась снимком в ультракоротком платье
АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА/ GLOBALLOOKPRESS.COM

Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться своими греческими каникулами, радуя своих поклонников всевозможными снимками с отдыха, а гостей отеля –шоу с фирменными шпагатами.

Одна из последних публикаций, с одной стороны, довольно спокойный снимок, на котором звезда стоит на балконе своего номера поздним вечером. С другой, у особенно впечатлительных фанатов может разыграться фантазия от внешнего вида бывшей балерины. Ведь на фотографии Анастасия запечатлена в ультракоротком платье с цветочным принтом.

«Здесь просто рай!» — не перестает восхищаться Волочкова, похоже, очень довольная тем, как проходит ее отдых.

Напомним, накануне артистка рассказала, что побаловала себя баклажанной икрой.

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Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостибывшая балеринаминиОтдых в Греции

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«Здесь рай!»: Волочкова поделилась снимком в ультракоротком платье
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