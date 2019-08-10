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Актера Александра Шувалова экстренно госпитализировали в Москве

У молодого артиста возникли осложнения после операции.

Актера Александра Шувалова экстренно госпитализировали в Москве
Александр Шувалов. Фото : Instagram @alshuvalov

В Москве экстренно госпитализирован в одну из клиник молодой актер Александр Шувалов. У него начались осложнения после операции, которую ему провели на брюшной полости еще 2 августа.

Как сообщает «Пятый канал», на данный момент о состоянии Александра ничего неизвестно.

Александр Шувалов – уроженец Рязани. Там он родился в 1987 году. 13 лет назад он закончил местное музыкальное училище. Широкому зрителю Шувалов известен своими работами в кино и театре. В частности, он участвовал в спектакле «Вишневый сад» и мюзикле «Лукоморье».

Напомним, несколько дней назад стало известно о том, что любимый миллионами актер Валентин Гафт попал в больницу после того, как перенес инсульт. Сейчас звезда театра и кино находится в реанимации одной из московских клиник.

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актерАлександр Шуваловкинооперацияэкстренная госпитализация

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Актера Александра Шувалова экстренно госпитализировали в Москве
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