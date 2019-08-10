Токарев «сгорел» после диагноза рак простаты за полтора месяца

В конце июня он обратился за консультацией к врачам в Нью-Йорке.

Певец Вилли Токарев скончался от рака простаты. Неутешительный диагноз был поставлен ему врачами в Нью-Йорке. За консультацией к ним по поводу своего начавшего шалить здоровья он обратился в конце июня. Об этом на похоронах артиста сообщил его близкий друг Владимир Михайлов.

Как заметил товарищ музыканта, врачи сразу сказали, что 84-летнем Токареву не на что надеяться. Ему давали жить не больше месяца. Так что прогноз медиков полностью сбылся.

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Вскоре шансонье прилетел в столицу. Он хотел успеть дать еще несколько концертов, но неожиданно в один из дней ему стало плохо. Вскоре он скончался.

Отметим, что на прощание с Вилли Токаревым не приехали две его близкие подруги. Примадонна Алла Пугачёва, которая хотела его продюсировать в начале девяностых, отдыхает сейчас с семейством в Юрмале. Причина, по которой на прощание с другом не приехала Любовь Успенская, неизвестна. С ней он много лет выступал в Америке.