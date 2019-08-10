НОВОСТИ

Бари Алибасов выгнал журналистку с пресс-конференции за неудобный вопрос

Продюсер не стал рассказывать о своей госпитализации в НИИ имени Склифосовского.

Бари Алибасов выгнал журналистку с пресс-конференции за неудобный вопрос
Бари Алибасов. Фото: globallookpress.com

Новым скандалом обернулась очередная пресс-конференция Бари Алибасова. И дело даже не в том, что он опоздал на встречу с журналистами, кого сейчас этим удивить, а в том, что продюсер поступил так, как когда-то Филипп Киркоров – выгнал с мероприятия журналистку.

Ею оказалась звезда телевизионных шоу Мариана Саид Шах. Когда беседа все-таки началась, Мариана первым делом поинтересовалась фамилией врача, лечившего Бари Каримовича в НИИ имени Склифосовского. Этот вопрос, оказалось, застал продюсера врасплох и он не дал на него ответа.

Ничего не ответил Алибасов и на другие вопросы журналистки. В итоге через несколько минут Саид Шах попросили выйти. Из зала она выходила в сопровождении охранников, пишет «Собеседник».

После пресс-конференции Мариана отметила, что она не хулиганила и не срывала мероприятие – ее интересовала только фамилия врача. А вот отказ продюсера наталкивает на единственную мысль – было ли отравление? И это тянет за собой другие вопросы: на каком основании тогда к нему приехала «скорая», был ли это официальный вызов, если это пиар, то был ли в курсе главврач НИИ и многие другие.

Кстати, пока Саид Шах выводили из зала, Алибасов делал вид, что ничего не происходит. А на замечание коллег Марианы, мол, некрасиво вы поступили, продюсер развел руками: «Разве я выводил ее за дверь?».

Напомним, после череды противоречивых заявлений о том, собирается ли Бари Каримович судиться с производителем «Крота», накануне сын продюсера рассказал, чего хочет добиться семья Алибасова, затевая все-таки судебную тяжбу.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостижурналисткапресс-конференция

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бари Алибасов выгнал журналистку с пресс-конференции за неудобный вопрос
Интересно?
Поделись с друзьями: