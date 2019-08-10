Бари Алибасов выгнал журналистку с пресс-конференции за неудобный вопрос

Продюсер не стал рассказывать о своей госпитализации в НИИ имени Склифосовского.

Новым скандалом обернулась очередная пресс-конференция Бари Алибасова. И дело даже не в том, что он опоздал на встречу с журналистами, кого сейчас этим удивить, а в том, что продюсер поступил так, как когда-то Филипп Киркоров – выгнал с мероприятия журналистку.

Ею оказалась звезда телевизионных шоу Мариана Саид Шах. Когда беседа все-таки началась, Мариана первым делом поинтересовалась фамилией врача, лечившего Бари Каримовича в НИИ имени Склифосовского. Этот вопрос, оказалось, застал продюсера врасплох и он не дал на него ответа.

Ничего не ответил Алибасов и на другие вопросы журналистки. В итоге через несколько минут Саид Шах попросили выйти. Из зала она выходила в сопровождении охранников, пишет «Собеседник».

После пресс-конференции Мариана отметила, что она не хулиганила и не срывала мероприятие – ее интересовала только фамилия врача. А вот отказ продюсера наталкивает на единственную мысль – было ли отравление? И это тянет за собой другие вопросы: на каком основании тогда к нему приехала «скорая», был ли это официальный вызов, если это пиар, то был ли в курсе главврач НИИ и многие другие.

Кстати, пока Саид Шах выводили из зала, Алибасов делал вид, что ничего не происходит. А на замечание коллег Марианы, мол, некрасиво вы поступили, продюсер развел руками: «Разве я выводил ее за дверь?».

Напомним, после череды противоречивых заявлений о том, собирается ли Бари Каримович судиться с производителем «Крота», накануне сын продюсера рассказал, чего хочет добиться семья Алибасова, затевая все-таки судебную тяжбу.