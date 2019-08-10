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Ковальчук ответила хейтерам, раскритиковавшим ее блузу с рукавами до колен

Но и после этого звезда нашла поддержку не у всех подписчиков.

Ковальчук ответила хейтерам, раскритиковавшим ее блузу с рукавами до колен
ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Среди поклонников Юлии Ковальчук, конечно, не остался незамеченным один из ее последних образов, который она продемонстрировала на своей странице в социальной сети Instagram. Белая блуза с рукавами до колен вызвала жаркие споры и немало критики в адрес звезды, потому певица решила ответить хейтерам. Сделала она это тоже в Сети, написав очень беззлобный и ироничный пост, в котором отметила, что на ее страницу подписаны очень странные эксперты моды.

«Просто обожаю вот эти закрытые аккаунты с нулевым количеством подписчиков и постов, но огромным самомнением и раздутым эго. А всех остальных безмерно ценю!!!», — отметила Ковальчук.

Но и тут однозначного мнения по поводу слов артистки не оказалось. Кроме безоговорочной поддержки, которую оказали певице ее страстные поклонники, нашлись и те, кто попытался объяснить, возможно, непонимающей Юлии, как на самом деле обстоят дела.

«Как ни странно, но люди с раздутым эго как раз и обеспечивают ваше далеко не безбедное существование. Как бы вы ни говорили о ваших трудозатратах в молодости, многие из этих людей ничуть не меньше трудились и трудятся в настоящее время, только вот к сожалению не могут себе позволить даже выехать в соседнюю область, не говоря о Коста Брава, Даурада, Бланка и дель Соль да еще и безнес-классом из вип зала. Вот отсюда и это эго, из-за такой несправедливости»,- пишет один из комментаторов.

Другой же замечает, что на странице звезды должны быть и такие подписчики. Сплошная лесть и комплименты — это дорога назад. Развивает критика, даже несправедливая, в которой тоже есть доля правды.

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Тэги:

критика подписчиковнеобычный образПевицахейтерыЮлия Ковальчук

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Ковальчук ответила хейтерам, раскритиковавшим ее блузу с рукавами до колен
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