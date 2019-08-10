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«Знала, что сдуются»: Айза Анохина уменьшила губы

Впрочем, светская львица призналась, что явление это временное.

«Знала, что сдуются»: Айза Анохина уменьшила губы
Айза Анохина. ФОТО: INSTAGRAM@AIZALOVESAM

Айза Анохина продолжает свое внешнее преображение. Не так давно она сменила цвет волос, теперь же настала очередь лица. В сторис своей страницы Instagram бывшая жена Гуфа рассказали и, собственно, показала, что уменьшила губы после очередного похода к косметологу.

«Я, конечно, знала, что они сдуются, но чтобы так быстро», — удивлялась Анохина.

На фотографии Айза выглядит теперь действительно более естественно и даже трогательно. Кстати, фанаты, которые увидели звезду с волосами пшеничного блонда, похвалили ее за стремление к естественности.

Однако, Анохина поспешила сказать поклонникам, что это не тенденция. Айза готовится к новому уколу, который придаст губам новую форму. А цвет волос, оказывается она меняла только для новой фотосессии.

Айза Анохина с уменьниными губами. Фото
Айза Анохина. ФОТО: INSTAGRAM@AIZALOVESAM

Напомним, личная жизнь светской львицы бьет ключом. Не так давно она рассказала своим поклонникам в Сети, что она в очередной раз крупно поругалась со своим мужем Дмитрием. Супруги наговорили друг другу гадости. Но потом все же помирились.

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«Знала, что сдуются»: Айза Анохина уменьшила губы
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